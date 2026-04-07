silvio berlusconi primo nella top manager reputation

Pier Silvio Berlusconi si è posizionato al primo posto nella classifica della Top Manager Reputation, con un punteggio di 89,72. La valutazione è stata pubblicata dall'Osservatorio permanente di Reputation Manager, che monitora la percezione pubblica di manager e figure aziendali. La graduatoria si basa su analisi di dati e feedback raccolti in vari contesti pubblici e online.

Pier Silvio Berlusconi, con un punteggio di 89.72, conquista il primo posto della Top Manager Reputation, l'Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager. A marzo Berlusconi è stato protagonista di un'importante riorganizzazione di MFE,da holding a media company operativa, e ha assunto il doppio incarico di Presidente e Ceo mentre l’utile 2025 di MFE è cresciuto più del doppio rispetto all'anno precedente. Stabile al secondo posto con 89.49, invece, Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit che ha esteso la sua azione su Commerzbank con una ops per superare il 30% di quote. Nonostante l’opposizione del governo tedesco, il manager non sembra voler tornare sui suoi passi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Pier Silvio Berlusconi primo nella reputazione online: leader tra i top manager italianiPier Silvio Berlusconi si conferma ancora una volta come il manager italiano con la reputazione online più solida.

Pier Silvio Berlusconi è il manager italiano con la reputazione online più solidaIl patron di Mediaset al primo posto nella classifica dei manager con la reputazione online più solida.

PIER SILVIO BERLUSCONI E LA TENTAZIONE DELLA POLITICA #piersilvioberlusconi

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Pier Silvio Berlusconi scala l'ennesima classifica. - facebook.com facebook

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