Carceri detenuto si toglie la vita a Torino Mattarella | suicidi sconfitta per lo Stato

Un detenuto di Trapani è stato trovato morto nella sua cella al carcere Lorusso Cotugno di Torino. Si tratta di un nuovo episodio di suicidio in un istituto penitenziario italiano. La notizia è stata resa nota in giornata e ha suscitato reazioni da parte delle autorità. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle circostanze dell’evento è stata diffusa.

Nuovo suicidio in un carcere italiano. A togliersi la vita un detenuto originario di Trapani trovato morto nella sua cella al Lorusso Cotugno di Torino. I suicidi in carcere sono una sconfitta per lo Stato aveva detto ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Servizio di Antonella Mitola RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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