Tragedia a Sarzana | 64enne si toglie la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita questa mattina a Sarzana, nel centro storico. L’uomo ha deciso di farla finita proprio quando arrivava l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato niente da fare. La scena ha sconvolto i presenti e ha portato ancora una volta all’attenzione il dramma delle esecuzioni immobiliari.

Tragedia nel centro storico: inutili i tentativi di soccorso. SARZANA, La Spezia, 5 febbraio 2026. Un uomo di 64 anni ha perso la vita a Sarzana dopo l'arrivo degli ufficiali giudiziari incaricati di eseguire uno sfratto. La tragedia si è consumata nel centro storico, dove l'uomo viveva da solo. Una situazione di fragilità già nota. Secondo quanto emerso, la vittima aveva manifestato in più occasioni segnali di disagio e fragilità. Da tempo i proprietari dell'abitazione avevano avviato le procedure burocratiche per il rilascio dell'immobile e, nella serata di ieri, si sono presentati insieme all'ufficiale giudiziario per dare esecuzione al provvedimento.

