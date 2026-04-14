Intervento Aca su condotta Giardino le associazioni dei consumatori | Fase delicata di ripristino dei flussi

Le associazioni dei consumatori Adoc Abruzzo, Federconsumatori Abruzzo, Adiconsum Abruzzo e Protezione Consumatori hanno annunciato di aver seguito le operazioni di intervento sulla condotta del Giardino, che sono attualmente in corso. Secondo quanto comunicato, si trovano in una fase delicata di ripristino dei flussi idrici, con aggiornamenti forniti per informare gli utenti coinvolti.