Progetti di rigenerazione delle aree urbane di Italia e Grecia | la Puglia chiama a raccolta i giovani talenti

La Puglia apre le porte ai giovani talenti per progetti di rigenerazione urbana. ARTI ha lanciato un nuovo bando internazionale per coinvolgere professionisti nella rivitalizzazione di spazi simbolici e quartieri delle città italiane e greche. L’obiettivo è ridare vita alle aree urbane, creando modelli di sviluppo sostenibile e coinvolgendo attivamente le comunità locali. La sfida è grande, ma l’intenzione è quella di trasformare i territori attraverso idee innovative e pratiche concrete.

L'Agenzia della Regione Puglia per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l'Innovazione selezionerà nove talenti under 35, giovani professionisti chiamati a essere protagonisti di un percorso di rigenerazione urbana nell'ambito del progetto ENERGIE, finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027. Il bando è stato presentato questa mattina al BaLab dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel corso di un incontro aperto a cittadini, giovani, professionisti e stakeholder del territorio. Occasione per lanciare anche Move to Planet Be, la campagna di comunicazione a supporto del bando: non un invito a cambiare luogo, ma a cambiare prospettiva, in cui "Be" significa essere, diventare, prendersi cura.

