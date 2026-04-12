Vini sardi a Vinitaly | tra boom di export e sfida del clima

A Verona, nel contesto del fuori salone dedicato al settore vitivinicolo, si è assistito a una forte presenza di vini sardi. La regione ha mostrato un aumento significativo delle esportazioni, mentre le aziende affrontano le difficoltà legate alle condizioni climatiche. La partecipazione alla manifestazione evidenzia l'interesse internazionale verso i vini prodotti in Sardegna e la loro rappresentatività nel mercato globale.

A Verona, nel cuore pulsante del fuori salone dedicato ai grandi eventi del settore vitivinicolo, la Sardegna sta portando sul tavolo internazionale un modello che intreccia la salvaguardia della biodiversità con una crescita economica senza precedenti. Attraverso l’iniziativa Vinitaly and the city, la Regione ha scelto di mostrare come il patrimonio dei vitigni autoctoni e la purezza dei territori isolani si traducano in un valore aggiunto concreto per il mercato globale. Tra numeri in ascesa e le sfide del clima: il volto reale del settore sardo. L’entusiasmo che anima i padiglioni veronesi riflette fedelmente la dinamica che si sta vivendo nelle campagne dell’Isola, dove il numero di aziende vitivinicole è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vini sardi a Vinitaly: tra boom di export e sfida del clima Lombardia al Vinitaly, Fontana: Export continua a crescere grazie alla qualità dei nostri vini – Il video(Agenzia Vista) Milano, 02 aprile 2026 "Noi saremo presenti, avremo tanti espositori, tante etichette, ma soprattutto continueremo in questo trend di... Inaugurazione Vinitaly, il taglio del nastro tra gli scossoni di guerra: “Export, lavoriamo di squadra”Verona, 12 aprile 2026 - “Il nostro vino è di altissima qualità ed è il frontman dell’export italiano nel mondo.