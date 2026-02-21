Olimpiadi Milano Cortina 2026 | tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da record

L’Italia ha ottenuto 30 medaglie alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, un risultato storico che deriva dall’impegno degli atleti italiani. Durante le competizioni, gli sportivi hanno portato a casa 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, conquistando il quarto posto nel medagliere. La crescita delle performance italiane ha sorpreso gli esperti e rafforzato la fiducia nel settore sportivo nazionale. I successi si sono concentrati in diverse discipline, dimostrando una squadra compatta e determinata.

L'Italia chiude un'edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da record: conquistate 30 medaglie, delle quali 10 d'oro, con 6 argenti e 14 bronzi, che valgono nel complesso il quarto posto nel medagliere generale (eguagliata nell'ultimo caso Lillehammer 1994). L'Italia diventa così la quinta nazione nella storia dei Giochi Invernali a raggiungere quota 30 medaglie in una singola edizione: prima di lei c'erano riuscite solamente Norvegia, Stati Uniti, Germania e ROC (Comitato Olimpico Russo). Arianna Fontana diventa l'atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi, superando Edoardo Mangiarotti e raggiungendo quota 14 podi, con 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi: decisivi per il sorpasso l'oro con la staffetta mista e gli argenti sui 500 e con la staffetta femminile.