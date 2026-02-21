Olimpiadi Milano Cortina 2026 | tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da record

Da oasport.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha ottenuto 30 medaglie alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, un risultato storico che deriva dall’impegno degli atleti italiani. Durante le competizioni, gli sportivi hanno portato a casa 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, conquistando il quarto posto nel medagliere. La crescita delle performance italiane ha sorpreso gli esperti e rafforzato la fiducia nel settore sportivo nazionale. I successi si sono concentrati in diverse discipline, dimostrando una squadra compatta e determinata.

olimpiadi milano cortina 2026 tutte le medaglie vinte dall8217italia in una edizione da record
© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da record

L’Italia chiude un’edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da record: conquistate 30 medaglie, delle quali 10 d’oro, con 6 argenti e 14 bronzi, che valgono nel complesso il quarto posto nel medagliere generale (eguagliata nell’ultimo caso Lillehammer 1994). L’Italia diventa così la quinta nazione nella storia dei Giochi Invernali a raggiungere quota 30 medaglie in una singola edizione: prima di lei c’erano riuscite solamente Norvegia, Stati Uniti, Germania e ROC (Comitato Olimpico Russo). Arianna Fontana diventa l’atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi, superando Edoardo Mangiarotti e raggiungendo quota 14 podi, con 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi: decisivi per il sorpasso l’oro con la staffetta mista e gli argenti sui 500 e con la staffetta femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall’Italia in queste OlimpiadiMilano Cortina 2026 ha portato all’Italia 23 medaglie finora, a causa delle prestazioni eccezionali degli atleti italiani.

Milano Cortina 2026, chi sono i piemontesi in gara: tutte le medaglie vinte alle Olimpiadi invernaliI piemontesi in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivati con l’obiettivo di portare a casa medaglie importanti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Video Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Portabandiera della Cerimonia di Chiusura Olimpica di Milano Cortina 2026; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Chiusura?; I 10 momenti che hanno già segnato la storia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 27Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it