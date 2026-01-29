Ciclismo Coppa Italia delle Regioni | presentata la terza edizione

Questa mattina a Roma è stata annunciata la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni 2026. La presentazione si è svolta all’Aula dei Gruppi Parlamentari, con la partecipazione di rappresentanti della Lega del Ciclismo Professionistico e della Conferenza delle Regioni. La gara coinvolgerà diverse regioni italiane e si svolgerà nel corso dell’anno, con l’obiettivo di valorizzare il ciclismo a livello regionale.

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - È stata presentata a Roma, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta da Roberto Pella, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, guidata da Massimiliano Fedriga. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga (in videocollegamento) e del Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico Roberto Pella, il quale ha anche presentato il Progetto e le novità introdotte per il 2026, sono intervenuti i Ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani), Eugenia Roccella (Famiglia, Natalità e Pari Opportunità), Daniela Santanché (Turismo) e Antonio Tajani (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, tramite videomessaggio) e Vito Bardi, Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e Presidente della Regione Basilicata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Coppa Italia delle Regioni si prepara a tornare nel 2026 con una formula più ricca e coinvolgente.

