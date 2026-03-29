Foro Italico pronto per gli Internazionali | Un monumento vivo fatto di energia e inclusione

Il Foro Italico si prepara ad accogliere gli Internazionali di tennis, con Sport e Salute che ha avviato un progetto per migliorare l’esperienza dei visitatori. L’obiettivo è offrire un evento che unisca sport, energia e inclusione, coinvolgendo pubblico e atleti in un contesto che si presenta come un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati.

Innovazione e prospettiva, senza perdere di vista storia e memoria. Con questa visione gli Internazionali d’Italia continuano il loro percorso di evoluzione, con l'obiettivo di dare agli spettatori un'esperienza sempre più immersiva. I 21 campi (19 al Foro Italico e 2 sul Lungotevere) diventano il racconto fisico di questa crescita, organizzati attorno a tre poli identitari: il Centrale, cuore e simbolo del Foro Italico tennistico, la Grand Stand Arena, completamente ripensata, e la nuova SuperTennis Arena, con la sua architettura poligonale a sviluppo progressivo, progettata per avvicinare sempre di più il pubblico al gioco, fino a farlo sentire parte dell’azione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Foro Italico pronto per gli Internazionali: "Un monumento vivo, fatto di energia e inclusione" Articoli correlati Leggi anche: Nba Europe a Roma? Al Centrale del Foro Italico: pronto per il basket nel 2027 Tra basket e tennis: come cambia e cambierà il Foro Italico di RomaNelle ultime settimane si sono succedute parecchie novità legate agli impianti del Foro Italico di Roma. Approfondimenti e contenuti su Foro Italico Temi più discussi: Gli Internazionali 2026 prendono forma: presentata la nuova SuperTennis Arena; Domenica delle palme, al Foro Italico la Via Crucis dei migranti con l'arcivescovo Lorefice; Il Foro Italico cambia volto: via libera al nuovo Stadio Centrale da 12.500 posti; Su Rai 1 torna Canzonissima con la conduzione di Milly Carlucci: il cast, la giuria e quando inizia. Roma, via libera al Centrale del Foro Italico: 12.500 posti (anche per la NBA)È arrivato il via libera dalla giunta Gualtieri alla riqualificazione dello stadio Centrale del Foro Italico. Un progetto - risultato di un percorso condiviso da Sport e ... pianetabasket.com «Centrale» del Foro Italico Roma: via libera alla riqualificazione. Diventerà uno spazio polifunzionale da 12.500 postiLa giunta capitolina approva la proposta di delibera per la riqualificazione architettonica e funzionale dello stadio «Centrale» del Foro Italico. Ora il passaggio definitivo dell’Assemblea ... roma.corriere.it Il Centrale del Foro Italico si prepara a una profonda riqualificazione che trasformerà lo storico impianto in una moderna arena multifunzionale. Il progetto, inserito in un più ampio piano di restyling dell’intero complesso sportivo romano, prevede un investimen - facebook.com facebook Foro Italico, via libera al nuovo Centrale: copertura mobile, 12.500 posti (anche per la Nba) roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com