L’Inter ha messo nel mirino Gianluca Mancini della Roma come possibile rinforzo per la difesa. Con i contratti di Acerbi e de Vrij in scadenza nel giugno 2026, i dirigenti nerazzurri hanno deciso di puntare sul centrale giallorosso. La scelta nasce dall’esigenza di trovare un sostituto che possa portare carisma e compatibilità tattica alla linea difensiva. La trattativa tra i club potrebbe aprirsi nelle prossime settimane.

Gianluca Mancini è l’obiettivo numero uno per la difesa dell’ Inter ad Appiano Gentile. Con i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza a giugno 2026, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno individuato nel centrale della Roma l’erede perfetto per carisma e attitudine tattica. Non è una suggestione, ma una necessità strategica. L’Inter ha bisogno di un “instant player” che conosca la Serie A e sappia guidare il reparto a tre di Cristian Chivu. Il sottotesto dell’operazione è chiaro: approfittare del gelo tra il giocatore e i Friedkin sul rinnovo contrattuale. Portare Mancini a Milano significherebbe non solo ringiovanire il reparto con un classe ’96 nel pieno della maturità, ma anche sottrarre un pilastro a una diretta concorrente.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, assalto a Gianluca Mancini: il dopo-Acerbi è il leader della Roma

Calciomercato Inter, Gianluca Mancini sarebbe il nome giusto per la retroguardiaPer il momento è solamente una voce, rilanciata in queste ore dai tipi di Repubblica.

Inter, difesa del futuro: Solet è il prescelto per il dopo AcerbiL’Inter prepara una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato in vista della stagione 2026-2027.