La difesa di Roma si trova in difficoltà: Ndicka e Mancini sono fuori, mentre Gasperini si trova a dover gestire un reparto in emergenza. La squadra si trova a dover affrontare un momento delicato, con diverse assenze che complicano le scelte del tecnico. La situazione si presenta in un passaggio cruciale del campionato, tra Serie A e competizioni europee.

Il pacchetto arretrato di Gian Piero Gasperini entra in una fase di criticità strutturale proprio nel momento clou della stagione tra Serie A ed Europa. La squalifica di Evan Ndicka, ammonito nel primo tempo della sfida di Genova mentre si trovava in regime di diffida, costringerà il tecnico della Roma a rinunciare al suo uomo più in forma per la prossima trasferta di Como. L’ivoriano interrompe forzatamente una striscia realizzativa d’élite, culminata con la terza rete consecutiva messa a segno ieri al Ferraris, confermandosi il pilastro insostituibile della linea a tre giallorossa prima dello stop forzato del giudice sportivo. L’emergenza difensiva assume contorni allarmanti in vista del Bologna, impegno europeo di giovedì dove mancherà anche Gianluca Mancini, fermato da un turno di squalifica internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Difesa Roma a pezzi: Ndicka e Mancini fuori, Gasperini in emergenza

