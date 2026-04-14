Nella 32ª giornata di Serie A, l’Inter ha affrontato il Como in una sfida che si è conclusa con una vittoria importante grazie a una doppietta di Dumfries. La partita si è giocata in serata, mentre nel pomeriggio il Napoli aveva pareggiato 1-1 contro il Parma. La giornata ha visto quindi alcuni risultati inattesi, con l’Inter che si è allontanata dalla vetta della classifica.

La 32° giornata di Serie A ha offerto sviluppi tutt’altro che prevedibili: nel pomeriggio, il Napoli non è andato oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Parma, mentre l’ Inter era attesa, in serata, da una trasferta estremamente insidiosa a Como. I nerazzurri, però, hanno compiuto una vera e propria impresa, ribaltando lo svantaggio iniziale da 2-0 al provvisorio 2-4 contro la migliore difesa del campionato. Grande protagonista della serata, in particolare, è stato Denzel Dumfries, autore di una splendida doppietta che si è rivelata determinante per il 3-4 conclusivo. L’esterno olandese, premiato anche come MVP dell’incontro, ha dimostrato in modo evidente quanto la sua assenza abbia inciso sugli equilibri e sul gioco della squadra guidata da Cristian Chivu.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Dumfries decisivo contro il Como: doppietta da sogno e fuga scudetto

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