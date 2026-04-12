Como Inter LIVE 2-4 | doppietta di Dumfries che chiude il match!

Alle 20:45 al Sinigaglia si è svolto il match tra Como e Inter, valido per il 32° turno di Serie A 202526. Durante l'incontro, un giocatore nerazzurro ha segnato due volte, portando la sua squadra alla vittoria. La partita è stata seguita in diretta e ha visto un successo importante per l’Inter grazie alla doppietta di un suo calciatore.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter LIVE 2-4: doppietta di Dumfries che chiude il match! Como Inter LIVE 0-0: clamoroso salvataggio di Dumfries su Douvikas!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Como Inter LIVE 2-3: Dumfries completa la rimonta di testa!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... LAUTARO+BONNY la ricetta di Chivu da primato: Inter-Lazio 2-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights