Serie A Inter poker Scudetto | Thuram e Dumfries ribaltano il Como

L'Inter ha vinto 4-3 in rimonta contro il Como nel recupero della 32ª giornata di Serie A, portandosi a +9 sul Napoli a sei partite dalla conclusione del campionato. Thuram e Dumfries hanno segnato due gol ciascuno, contribuendo alla rimonta della squadra nerazzurra. La partita si è conclusa con l'Inter in testa alla classifica, grazie a una prestazione che ha ribaltato il risultato iniziale.

Un poker che può valere uno Scudetto: l'Inter vince in rimonta per 4-3 in casa del Como, nel posticipo della 32a giornata di Serie A, e vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine. Partita dai due volti quella dei nerazzurri: passiva in avvio e sotto per 2-0, poi a cavallo tra primo e secondo tempo si scatena ribaltando i lariani grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. Per il centravanti francese sono dieci i gol in questo campionato, questa volta l'assenza di Lautaro non si è fatta sentire. Ko sanguinoso per il Como che scivola al quinto posto in classifica, superato dalla Juventus e con la Roma sempre alle calcagna. Non bastano ai...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, Inter poker Scudetto: Thuram e Dumfries ribaltano il Como Colpo scudetto dei nerazzurri, l’Inter batte il Como 4-3: doppiette di Thuram e DumfriesComo, 12 aprile 2026 – Scatto scudetto dell’Inter che sbanca il Sinigaglia battendo il Como con un pirotecnico 4-3 e allunga a +9 sul Napoli –... Leggi anche: Como-Inter, le pagelle: difesa ballerina, Dumfries e Thuram spietati