Nasce la task force per l' edilizia sanitaria | la Regione monitora i lavori per case e ospedali di comunità

La Regione ha creato una task force per seguire da vicino i lavori di costruzione delle case di comunità e degli ospedali di comunità. L’obiettivo è controllare ogni fase dei progetti, accelerando i tempi di completamento. La Regione vuole garantire che i lavori proseguano senza intoppi e che i nuovi servizi sanitari diventino operativi il prima possibile.

Monitorare lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione per le Case di comunità, previste nell'ambito del Pnrr, per accelerare il completamento degli interventi in corso. E' questo il principale obiettivo della task force regionale per l'edilizia sanitaria, attivata dalla Regione Puglia.

