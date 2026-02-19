Tenta di strangolare la donna che lo ospitava | arrestato maliano

Il 29enne maliano tentò di strangolare la donna che lo ospitava, causando grande paura. L’uomo ha aggredito la 27enne nel loro appartamento a Calenzano, cercando di soffocarla con le mani. L’intervento dei carabinieri, avvenuto ieri, ha evitato il peggio e portato all’arresto del sospettato. La vittima ha riportato ferite lievi e si trova sotto shock. La procura di Prato ha confermato l’accaduto, sottolineando che l’uomo è stato fermato immediatamente. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.

Un cittadino di 29 anni originario del Mali è stato arrestato ieri 17 febbraio dai carabinieri di Calenzano, con l’accusa di tentato omicidio Lo ha fatto sapere la procura di Prato, in una nota diramata stamani: il giovane è accusato di aver aggredito la donna di 27 anni che lo ospitava, e di aver tentato di strangolarla utilizzando il velo che lei portava al collo. L’episodio in questione risale ai giorni scorsi ed è avvenuto all’interno dell’abitazione che la giovane ivoriana aveva sub-affittato al maliano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio per motivi ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tenta di strangolare la donna che lo ospitava: arrestato maliano “Ti ammazzo”. E lo straniero tenta di strangolare la donna che lo ospita con il velo che indossaPer una lite scoppiata in casa, uno straniero ha tentato di strangolare la donna di 27 anni che lo ospitava, usando il suo velo come leva. Arezzo, uccise la donna che lo ospitava: 37enne condannato all’ergastoloIl 37enne Mohamed Irfan Rhana è stato condannato all’ergastolo dalla corte d’Assise di Arezzo per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tenta di strangolare col velo la padrona di casa, arrestato; Tenta di strangolare col velo la donna che gli ha subaffittato la casa: in carcere 29enne; Ti ammazzo. E lo straniero tenta di strangolare la donna che lo ospita con il velo che indossa; Calenzano, giovane tenta di strangolare la padrona di casa col suo stesso velo. Ti ammazzo. Straniero tenta di strangolare la donna che lo ospitaHa aggredito la donna di 27 anni che lo ospitava da qualche tempo, prendendola a calci e pugni nel corso di un confronto fattosi particolarmente acceso ... msn.com Ubriaco, tenta di strangolare la fidanzata e la minaccia di morte: 39enne a processoFELTRINO (BELLUNO) - Litigano perché lui torna a casa ubriaco e le mette le mani al collo cercando di strangolarla. Lei riesce a liberarsi, ma l'uomo la raggiunge nuovamente e ... ilgazzettino.it Tenta di strangolare col velo la padrona di casa, arrestato. La donna è di religione musulmana, l'uomo era in subaffitto da lei. Gip lo incarcera #ANSA x.com NanoTV. . #Pompei- Picchia e tenta di strangolare la madre per soldi: arrestato Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV facebook