La Regione Toscana ha annunciato un contributo dedicato agli anziani che si prendono cura dei propri animali domestici. Il sostegno copre le spese veterinarie, come visite, analisi, interventi chirurgici e farmaci, offrendo un supporto concreto a chi si prende cura dei propri amici a quattro zampe. La misura mira a facilitare l’assistenza veterinaria per gli over 65.

Fra i requisiti un tetto per l'Isee e la necessità che cani e gatti abbiano il microchip. 23mila euro per 2024 e 2025, presto quelli per il 2026 FIRENZE – Un aiuto per chi ha animali da compagnia e per la loro cura: un rimborso per visite veterinarie e analisi, interventi chirurgici e farmaci. Il sostegno è dedicato a chi ha più di sessantacinque anni ed un Isee, l’indicatore che misura patrimonio e capacità economica della famiglia, non superiore a 16.215 euro. “Gli animali da compagnia – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – arricchiscono la vita di chi li sceglie. Portano affetto e conforto”. “Per chi ha più di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sostegno per la cura degli animali di affezione per gli over 65 dalla Regione Toscana

