Misterbianco via libera del Consiglio comunale all’area per la sepoltura degli animali d’affezione

Il Consiglio comunale di Misterbianco ha dato il via libera all’istituzione di un’area dedicata alla sepoltura degli animali domestici, approvando in modo unanime la proposta presentata dalla consigliera. La decisione arriva in seguito a un dibattito tra i consiglieri, che hanno condiviso l’obiettivo di creare uno spazio specifico per il rispetto e la cura di animali e proprietari.

Il Consiglio comunale di Misterbianco ha approvato all'unanimità la mozione che prevede la creazione, all'interno del cimitero comunale, di uno spazio dedicato alla sepoltura degli animali d'affezione. La proposta, avanzata dalla consigliera Antonella Rapisarda del gruppo "In campo con Corsaro", impegna l'Amministrazione ad avviare l'iter necessario per rendere operativo il progetto. Nei prossimi mesi saranno avviate le attività tecniche per lo studio di fattibilità e per l'individuazione dell'area più idonea. Non si esclude inoltre il ricorso a forme di partenariato per garantire una gestione efficiente del servizio. "Si tratta di una risposta concreta a un'esigenza molto sentita dalla comunità – ha dichiarato la consigliera Rapisarda -.