Il franchise soprannaturale da oltre 740 milioni di dollari si prepara a varcare nuovamente la soglia dell’Altrove. Durante la presentazione ufficiale di Sony Pictures al CinemaCon di Las Vegas, è stato svelato il primo trailer di Insidious: Out of the Further, sesto capitolo della celebre saga horror. Adam Bergerman, presidente della distribuzione domestica di Sony, ha introdotto la pellicola assicurando ai presenti che si tratta del capitolo più terrificante mai realizzato finora. Dopo gli eventi di Insidious: La Porta Rossa (2023), questo nuovo episodio sposta l’attenzione su una nuova famiglia. La protagonista è Gemma, interpretata da Amelia Eve, una giovane madre che torna a vivere nella sua casa d’infanzia insieme alla figlia.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Insidious: Out of the Further: Sony terrorizza il CinemaCon con il primo trailer del sesto capitolo

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Rilasciato il primo ttrailer di “Insidious: out of the further”. x.com

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