HBO ha diffuso il primo trailer di una nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter, incentrata sul primo capitolo delle avventure del mago. La produzione riprende le vicende narrate nel romanzo e sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma. La serie rappresenta un adattamento della storia originale, con un focus sui personaggi e gli eventi descritti nel libro.

Chi va ad Hogwarts non la lascia mai. E forse è giunto il momento di dire che siamo tornati a casa. HBO ha infatti pubblicato il primo trailer di Harry Potter and the Philosopher’s Stone, la prima serie tv dedicata al personaggio creato dalla scrittrice inglese J. K. Rowling. La storia sarà ispirata al primo romanzo della serie, Harry Potter e la pietra filosofale. Il primo episodio sappiamo che uscirà il 25 dicembre 2026. I volti nuovi del magic trio. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, i tre attori che interpretano rispettivamente Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, erano stati scelti al termine di un casting lungo, competitivo e piuttosto laborioso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il trailer del primo capitolo di ‘Harry Potter’, la nuova serie HBO

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