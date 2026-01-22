Evil Dead | Francis Galluppi annuncia il cast del nuovo film della saga horror

Il regista Francis Galluppi ha annunciato il cast del nuovo film standalone della saga Evil Dead, prodotto da New Line Cinema e Raimi Productions. Questo progetto si inserisce nel contesto di una serie di produzioni che continuano a esplorare l’universo horror creato nel passato, mantenendo fede alle radici della saga e offrendo ai fan nuove interpretazioni e suspense.

Il regista Francis Galluppi ha scelto il cast per il nuovo film standalone della saga Evil Dead, prodotto da New Line Cinema e Raimi Productions. L'annuncio arriva oggi da Deadline e conferma l'inizio ufficiale della produzione. Il cast del nuovo film includerà Charlotte Hope (The Nun), Jessica McNamee (franchise di Mortal Kombat), Zach Gilford (Midnight Mass), Josh Helman (Mad Max: Fury Road), Ella Newton (Dangerous Animals), la nuova arrivata australiana Ella Oliphant ed Elizabeth Cullen (Goolagong). Il film è prodotto da Rob Tapert per Ghost House Pictures, Sam Raimi e Zainab Azizi per Raimi Productions, e New Line Cinema.

