È stato diffuso il trailer e il poster del nuovo capitolo della saga cinematografica. Il film si intitola

Disponibili da oggi il trailer e poster di Insidious: Fuori dall’Altrove il nuovo capitolo della saga campione di incassi. Il film è scritto e diretto da Jacob Chase ( Come Play – Gioca con me ) e basato sui personaggi creati da Leigh Whannell. Nel cast Amelia Eve ( The Haunting of Bly Manor ), Brandon Perea ( Nope ) con Lin Shaye (Saga di “Insidious”) che torna nel suo iconico ruolo di Elise Rainier. Prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan, Leigh Whannell. Insidious: Fuori dall’Altrove sarà nelle sale italiane dal 19 agosto prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Sinossi. Dopo aver incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga di Insidious torna con una nuova famiglia e un orrore che ridefinisce i confini dell’Altrove.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Insidious: Fuori dall’Altrove – Ecco il trailer del nuovo capitolo!

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Insidious: Fuori dall’Altrove: il trailer italiano svela il nuovo incubo che squarcia i confini della realtàDopo il terrore seminato poche ore fa tra la platea di Las Vegas, l’Altrove apre ufficialmente i suoi cancelli anche per il pubblico italiano.

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