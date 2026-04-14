InsideWar – US chiudono Hormuz | guerra aerea asimmetrica | Osservatorio PLA

Nella newsletter numero 70 di questa settimana, InsideOver presenta aggiornamenti sui conflitti e le zone di tensione a livello globale. Tra gli argomenti trattati ci sono le recenti operazioni militari nella regione di Hormuz, con particolare attenzione alle attività aeree e alle strategie asimmetriche adottate. Inoltre, vengono forniti approfondimenti sull’osservatorio militare cinese e sulle dinamiche di confronto tra le forze coinvolte.

Nella newsletter di questa settimana, la numero 70, InsideOver vi porta alcuni approfondimenti riguardanti i conflitti e le aree di crisi internazionale. La cronaca ci obbliga a parlare di quanto sta accadendo nel Golfo, o per meglio dire nella “ Terza Guerra del Golfo “. Gli USA, dopo il fallimento dei colloqui di Islamabad, hanno avviato il blocco dello Stretto di Hormuz. Una mossa che costerà loro caro, e non in termini economici. L’Iran nulla poteva davanti allo strapotere aereo statunitense sommato a quello israeliano. Teheran l’ha sempre saputo e ha deciso di giocare quella partita in modo diverso, mettendo a frutto una tattica che i pasdaran usano (e hanno utilizzato) per colpire sul mare: un conflitto asimmetrico.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideWar – US chiudono Hormuz | guerra aerea asimmetrica | Osservatorio PLA Leggi anche: Protetto: InsideWar #62 Primi test di volo del programma GCAP | USA sequestrano petroliera nell’Oceano Indiano | Osservatorio PLA Dal Mar Nero a Hormuz, la guerra asimmetrica delle mineL’Iran minaccia lo Stretto, e l'Ucraina offre competenze e mezzi per proteggere le rotte globali.