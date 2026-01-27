Santa Sofia celebra il Giorno della Memoria | Abbiamo bisogno di eroi che compiono piccoli gesti di coraggio

Da forlitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Santa Sofia ha commemorato il Giorno della Memoria, un’occasione per riflettere sulle persecuzioni e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti. La celebrazione invita a ricordare e onorare le vittime, sottolineando l’importanza di piccoli gesti di coraggio nel preservare la memoria storica e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Santa Sofia ha celebrato il Giorno della Memoria, dedicato al “ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari nei campi nazisti”. In mattinata i rappresentanti dell’Amministrazione comunale insieme agli studenti dell'istituto comprensivo di.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

