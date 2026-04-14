Insegnanti di sostegno in Sicilia | record di supplenti con oltre il 55% delle cattedre a precari e nomine in grave ritardo Timori per i tagli a Palermo e richieste di stabilizzazione

In Sicilia, più della metà delle cattedre di sostegno sono affidate a insegnanti supplenti, con un tasso superiore al 55 percento. Le nomine sono in forte ritardo rispetto alle esigenze, generando preoccupazioni tra il personale scolastico. A Palermo si segnalano possibili tagli alle supplenze, mentre alcune richieste avanzano per la stabilizzazione dei docenti precari. L'Ufficio scolastico regionale ha recentemente adottato un nuovo provvedimento per affrontare questa situazione.