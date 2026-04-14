Insegnanti di sostegno in Sicilia | record di supplenti con oltre il 55% delle cattedre a precari e nomine in grave ritardo Timori per i tagli a Palermo e richieste di stabilizzazione
In Sicilia, più della metà delle cattedre di sostegno sono affidate a insegnanti supplenti, con un tasso superiore al 55 percento. Le nomine sono in forte ritardo rispetto alle esigenze, generando preoccupazioni tra il personale scolastico. A Palermo si segnalano possibili tagli alle supplenze, mentre alcune richieste avanzano per la stabilizzazione dei docenti precari. L'Ufficio scolastico regionale ha recentemente adottato un nuovo provvedimento per affrontare questa situazione.
L'Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha emanato un nuovo provvedimento per far fronte all'emergenza cattedre. Lo scorso 2 aprile, il direttore Filippo Serra ha firmato un decreto che assegna alle scuole ulteriori 268 posti in deroga. Queste disponibilità si sommano alle risorse già distribuite a partire dall'estate, confermando la strutturale insufficienza dell'organico di diritto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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