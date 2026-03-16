È stato pubblicato il bando per la stabilizzazione di oltre 9.000 precari della Giustizia. L’annuncio arriva dal Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, che conferma la finalizzazione di una procedura volta a regolarizzare questa categoria di lavoratori. La notizia riguarda tutte le persone coinvolte e rappresenta un passaggio importante nel percorso di stabilizzazione.

Arriva la svolta per i precari della Giustizia, ad annunciarlo il Sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro delle Vedove. “Con la pubblicazione del bando per la stabilizzazion e di 9.368 lavoratori del comparto giustizia – sottolinea l’esponente di FdI – il Governo Meloni mantiene le promesse, riuscendo dove i governi precedenti hanno fallito. Attraverso uno sforzo senza precedenti, dal 1 luglio garantiamo un futuro stabile ai giovani assunti a tempo determinato con il Pnrr, capitale umano indispensabile per abbattere l’arretrato e garantire agli italiani una giustizia efficiente. Al posto di sfruttare i lavoratori per fare sinistra propaganda, noi li valorizziamo per far crescere l’Italia: a chi aveva creato incertezza e instabilità rispondiamo con programmazione e responsabilità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Via libera alla stabilizzazione di oltre novemila precari della Giustizia: pubblicato il bando

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