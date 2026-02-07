Montoro AV | inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano una persona per gestione illecita di rifiuti

Questa mattina i Carabinieri di Montoro hanno scoperto un deposito di rifiuti pericolosi e non in un fondo privato. L’affittuario dell’area è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti, mentre i rifiuti sono stati sequestrati. L’indagine continua per verificare eventuali complici e altre irregolarità.

Rinvenuti rifiuti pericolosi e non in un fondo privato a Montoro: denunciato l'affittuario, area sequestrata. Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell'inquinamento del Fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell'inquinamento del corso d'acqua, si recavano in agro del comune di Montoro dove accertavano che in fondo privato erano depositati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività meccatronica. Nello specifico, i carabinieri appuravano che un uomo, in qualità di affittuario di un fondo asfaltato, limitrofo al " torrente Solofrana ", aveva depositato alla rinfusa, circa 50 metri cubi di rifiuti, costituiti da veicoli fuori uso in avanzato stato di deterioramento, un natante fuori uso, pneumatici fuori uso, circa 100 secchi contenenti vernici oltre a svariati pezzi meccanici provenienti da attività di carrozzeria e meccatronica.

