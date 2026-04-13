Cardarelli | inaugurazione dei nuovi reparti per le emergenze e l’area cardiologica
Domani si terrà l’inaugurazione dei nuovi reparti all’ospedale Cardarelli, tra cui la Medicina d’Urgenza e la terapia intensiva coronarica. L’operazione prevede un investimento di 30 milioni di euro destinato a potenziare il Padiglione DEA-L. Questi interventi riguardano sia le aree di emergenza che quella dedicata alle cure cardiologiche, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai pazienti.
Cardarelli: domani l'apertura della nuova Medicina d'Urgenza e della terapia intensiva coronarica. Investimento da 30 milioni per potenziare il Padiglione DEA-L. Il complesso ospedaliero del Cardarelli si appresta a vivere una giornata di grande importanza per la sanità regionale con l’apertura ufficiale di nuove aree dedicate alla gestione dei casi più critici. Nella mattinata di domani, martedì 14 aprile, il Padiglione DEA-L diventerà il cuore pulsante di un rinnovamento infrastrutturale atteso, mirato a decongestionare il pronto soccorso e a offrire percorsi di cura più rapidi ed efficienti per i pazienti che necessitano di una stabilizzazione immediata.🔗 Leggi su 2anews.it
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