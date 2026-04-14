Iniziati i lavori per riportare le corse all’ippodromo di Capannelle Onorato | Ripartiranno a settembre
Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ippodromo di Capannelle, con la rifatta delle piste e l’installazione di nuovi impianti. Sono state utilizzate circa 3.000 tonnellate di sabbia per le aree di corsa. L’obiettivo è riaprire le corse entro settembre, dopo diversi anni di inattività. La data di riapertura è stata annunciata da un rappresentante dell’organizzazione.
Al via i lavori alle Capannelle: piste rifatte con 3mila tonnellate di sabbia e nuovi impianti. Obiettivo riaprire alle corse entro settembre dopo anni di abbandono.🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma: al via lavori su piste ippodromo Capannelle, corse cavalli a settembreSono iniziati i lavori di sistemazione e riqualificazione delle piste dell’ippodromo delle Capannelle a Roma.
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