Iniziati i lavori per riportare le corse all’ippodromo di Capannelle Onorato | Ripartiranno a settembre

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ippodromo di Capannelle, con la rifatta delle piste e l’installazione di nuovi impianti. Sono state utilizzate circa 3.000 tonnellate di sabbia per le aree di corsa. L’obiettivo è riaprire le corse entro settembre, dopo diversi anni di inattività. La data di riapertura è stata annunciata da un rappresentante dell’organizzazione.