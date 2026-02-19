A Capannelle niente corse fino a settembre E gli operatori bloccano l' Appia a Roma

A Capannelle, le corse di cavalli sono sospese fino a settembre 2026, a causa di una lunga interruzione decisa dalle autorità. Questa decisione ha portato gli operatori ippici a manifestare, bloccando l’Appia a Roma questa mattina. Le decine di manifestanti si sono radunate alle sette davanti all’ippodromo, protestando contro il prolungamento del divieto che impedirà loro di lavorare per diversi mesi. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi tra automobilisti e pendolari. La protesta continua in attesa di risposte ufficiali.

Oggi è prevista una riunione presso il ministero dell'Agricoltura per rimodulare le corse previste presso l'ippodromo capitolino Strada bloccata contro lo stop alle attività che si protrarrà almeno fino a settembre 2026. Oggi, giovedì 19 febbraio, alcune decine di operatori ippici si sono appuntamento alle 7 del mattino fuori dall’ippodromo di Capannelle. L’intento era quello di bloccare, per pochi minuti, il traffico su via Appia Nuova per denunciare la situazione dell’impianto sportivo e, in particolare, dei suoi lavoratori. Dopo circa vent’anni di gestione dell’impianto e a seguito di un contenzioso multimilionario legato alla morosità, Hippogroup ha deciso di rinunciare all’ippodromo di Capannelle.🔗 Leggi su Romatoday.it

