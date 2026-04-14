Infortunio Pisilli piove sul bagnato in casa Roma | si complica la corsa al quarto posto I tempi di recupero del centrocampista

Il centrocampista di questa squadra si è infortunato a causa di una distorsione alla caviglia sinistra e i tempi di recupero sono ancora da definire. La lesione ha causato l’assenza del giocatore nelle ultime partite, complicando la corsa alla qualificazione al quarto posto. La squadra sta valutando le conseguenze dell’infortunio e le modalità di gestione della sua assenza. La situazione lascia incerte le prossime scelte di formazione.

di Francesco Spagnolo Infortunio Pisilli, il centrocampista si è fermato per una distorsione alla caviglia sinistra e il suo problema potrebbe pesare ai giallorossi. I dettagli. Il quartier generale di Trigoria si tinge di preoccupazione in un momento cruciale della stagione. Durante l’ultima sessione di allenamento, il tecnico giallorosso ha dovuto fare i conti con un imprevisto che rischia di complicare i piani tattici per il centrocampo: l’ infortunio di Pisilli. Il giovane talento è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un dolore acuto, lasciando lo staff tecnico col fiato sospeso. Le sensazioni negative del campo hanno trovato conferma nelle ore successive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Pisilli, piove sul bagnato in casa Roma: si complica la corsa al quarto posto. I tempi di recupero del centrocampista Infortunio Kone, tegola per la Roma nella corsa Champions: si è fermato il centrocampista. Le sue condizioni e i tempi di recuperodi Redazione JuventusNews24Infortunio Kone, il centrocampista si è fermato per un affaticamento muscolare e le condizioni del giocatore della Roma... Infortunio Celik, piove sul bagnato in casa Roma: si è fermato anche il turco. Le condizioni e quando ritornerà a disposizionedi Redazione JuventusNews24Infortunio Celik, il giocatore turco è uscito anzitempo dalla sfida contro il Como per un problema muscolare.