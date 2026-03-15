Durante la partita contro il Como, il calciatore turco della Roma ha dovuto lasciare il campo anticipatamente a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e non è stata comunicata una data precisa per il suo ritorno in campo. La squadra dovrà affrontare questa situazione senza di lui nelle prossime partite.

Infortunio Celik, il giocatore turco è uscito anzitempo dalla sfida contro il Como per un problema muscolare. Si teme un lungo stop. Le condizioni. La serata di Como ha lasciato l’amaro in bocca non solo per il risultato sul campo, ma soprattutto per le notizie che arrivano dallo staff medico. La tegola per la Roma è arrivata puntuale al minuto 70, quando il difensore si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco, costringendo la panchina a un cambio forzato. L’attenzione di tutti è ora focalizzata sull’ infortunio di Celik, un imprevisto che rischia di stravolgere i piani tattici della squadra. Durante una fase di ripiegamento difensivo, il calciatore ha avvertito una fitta acuta, interrompendo immediatamente la sua corsa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Celik, piove sul bagnato in casa Roma: si è fermato anche il turco. Le condizioni e quando ritornerà a disposizione

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