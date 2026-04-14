Durante i mesi più caldi si registra un aumento degli incidenti con i monopattini, in particolare tra giovani uomini. La maggior parte delle cadute, circa il 78%, avviene da soli e sono spesso legate a pavimentazioni irregolari, superfici scivolose o distrazioni come l’uso del cellulare o del navigatore. In molti casi, i conducenti non indossano il casco.

Monopattini, stando a una ricerca il 78% degli infortuni è dovuto a cadute singole, spesso causate da pavimentazione irregolare e superfici scivolose o distrazioni come l’uso del cellulare o del navigatore. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Infortuni da monopattino, picco nei mesi caldi e tra giovani uomini. Caschi assenti

Infortuni da monopattino, è picco tra giovani uomini: spesso caschi assenti | Dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazioneIl 78% degli infortuni in monopattino è dovuto a cadute singole, spesso causate da pavimentazione irregolare e superfici scivolose, o a distrazioni...

Traumi da monopattino, è boom a Roma. In 70% casi giovani, picco il venerdìFoglie, buche, sanpietrini e telefonino complicano la vita ai fan del monopattino elettrico.