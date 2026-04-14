Negli ultimi mesi si registra un aumento degli infortuni causati dall'uso dei monopattini, con una prevalenza tra i giovani uomini. Secondo i dati raccolti, il 78% dei traumi deriva da cadute causate da condizioni del manto stradale o dall'uso del cellulare durante la guida. Le lesioni più comuni riguardano il volto, con frequenti casi di lussazioni. Dal 16 maggio, entrerà in vigore l'obbligo di targa e assicurazione per questi mezzi.

Il 78% degli infortuni in monopattino è dovuto a cadute singole, spesso causate da pavimentazione irregolare e superfici scivolose, o a distrazioni come l'utilizzo del cellulare o del navigatore. E a complicare il tutto è anche l'assenza del casco, che spesso non viene indossato. Lo rivela uno studio condotto dall'associazione degli Ortopedici e Traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) e pubblicato su Journal of Orthopaedic Reports, che per la prima volta analizza in modo sistematico gli infortuni nel centro storico di Roma e mette in guardia da un "impatto rilevante sui Pronto soccorso"., Secondo la ricerca, gli incidenti si concentrano nei mesi caldi, con un picco a settembre.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Infortuni da monopattino, è picco tra giovani uomini: spesso caschi assenti | Dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazione

Monopattini elettrici: dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazioneScatteranno il prossimo 16 maggio i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, con l'introduzione di "targhino" e assicurazione RC anche per questi...

Infortuni da monopattino, picco nei mesi caldi e tra giovani uomini, caschi assenti. Studio condotto a Roma dagli ortopedici, fratture e lussazioni pesano sui pronto soccorso #ANSAmotori #ANSA x.com

Dopo il rilascio dei primi dati dell'INAIL sugli infortuni #mortali sul #lavoro nel gennaio 2026 sono stati diffusi articoli particolarmente incoraggianti che sottolineavano un calo dei decessi superiore al 43% rispetto al 2025. Ma il mondo sommerso del lavoro in n - facebook.com facebook