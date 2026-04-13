Traumi da monopattino è boom a Roma In 70% casi giovani picco il venerdì

A Roma, gli incidenti causati da monopattini elettrici sono in aumento, coinvolgendo principalmente giovani nel 70% dei casi. Il numero di infortuni raggiunge il picco di venerdì, giorno in cui si registrano più episodi. Le cause più frequenti sono cadute dovute a foglie, buche, sanpietrini e l’uso del telefonino durante la corsa. Nonostante siano considerati mezzi di trasporto ecologici, i rischi per la salute sono evidenti.

Foglie, buche, sanpietrini e telefonino complicano la vita ai fan del monopattino elettrico. Un mezzo di traporto green che fa parte ormai del paesaggio urbano, ma il cui impiego ha un costo in termini di salute. E a pagarlo sono, per lo più, giovani maschi tra i 15 e i 35 anni. A ‘certificarlo’ è un nuovo studio condotto a Roma dagli Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia (Otodi), che fa emergere numeri preoccupanti. Pubblicato sul ‘Journal of Orthopaedic Reports’, il lavoro analizza per la prima volta in modo sistematico gli infortuni legati all’uso del monopattino elettrico nel centro storico della capitale. E lo fa dalla prima autorizzazione di questi mezzi nel 2018 fino a tutto il 2024 (escludendo l’anno del Giubileo per evitare alterazione dei dati quotidiani).🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Traumi da monopattino, è boom a Roma. In 70% casi giovani, picco il venerdì Leggi anche: Il boom delle racchette. Numeri da record:+70% Scuole al freddo a Roma, boom di casi: "Convocata la ditta incaricata della manutenzione"Al liceo Machiavelli, nella sede di piazza Indipendenza, nei giorni scorsi, “le temperature hanno toccato i 12.