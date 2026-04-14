Informativa urgente! Meloni ancora guai da un ministro | cosa succede

Le opposizioni hanno chiesto una riunione urgente alla presidenza del Consiglio riguardo all’utilizzo dei voli di Stato da parte del ministro Carlo Nordio. La richiesta arriva dopo che sono emerse notizie su eventuali utilizzi dei voli ufficiali da parte del ministro, suscitando interrogativi sulla trasparenza delle sue decisioni. La richiesta di chiarimenti si inserisce in un contesto di scrutinio pubblico e politico sulle spese e le modalità di utilizzo dei mezzi ufficiali.

Le opposizioni chiedono un’informativa urgente alla presidenza del Consiglio a proposito dell’utilizzo dei voli di Stato da parte del ministro Carlo Nordio. Richiesta partita dal Pd con Debora Serracchiani: “Il ministro Nordio nel 2025 ha utilizzato per ben 6 volte” voli di Stato. “Quattro volte l’aereo ha fatto scalo a Venezia, una volta a Treviso e un’altra volta a Catania. E parliamo di voli che erano destinati per città che noi riteniamo potessero essere raggiunte anche con una certa comodità da voli di linea, in particolare se si parte da Venezia, che è vicino appunto alla località nella quale risiede il ministro, cioè Treviso”, ha detto Serracchiani in aula alla Camera.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Informativa urgente!”. Meloni, ancora guai da un ministro: cosa succede Alla Camera raffica dalle opposizioni contro Nordio, Meloni e Santanchè Leggi anche: Matteo Salvini negli Epstein files, Pd e M5s chiedono al ministro l'informativa urgente in Parlamento Leggi anche: **Dazi: Pd-M5S-Avs-Iv, 'informativa urgente Meloni in aula'**