Matteo Salvini finisce nel mirino delle opposizioni. Pd e M5s chiedono un'udienza urgente in Parlamento per capire che rapporti abbia avuto con Steve Bannon, dopo che il suo nome compare 96 volte negli Epstein files. I parlamentari vogliono sapere se il ministro abbia avuto un ruolo di consulente politico o se ci siano altre connessioni da chiarire. La richiesta di chiarimenti arriva a poche ore dalla diffusione dei nuovi dettagli sui file.

Pd, M5s e Avs hanno chiesto a Matteo Salvini un’informativa urgente in Aula. Come ha spiegato Elisabetta Piccolotti di Avs, infatti, il nome del vicepremier e ministro dei Trasporti comparirebbe “96 volte negli Epstein files“. E questi messaggi, ha aggiunto, “si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale”. Pd e M5s chiedono l’informativa urgente Matteo Salvini è stato chiamato in causa dalle opposizioni in quanto “segretario di un importante partito di maggioranza”. Per questo Pd, Movimento 5 Stelle e Avs hanno chiesto al vicepremier e al governo di riferire in Aula. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Salvini negli Epstein files, Pd e M5s chiedono al ministro l'informativa urgente in Parlamento

Approfondimenti su Epstein Files

Pd, M5S e Avs chiedono subito un’udienza urgente a Salvini.

Le opposizioni chiedono un’azione immediata a Matteo Salvini sugli Epstein Files.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Sulle ginocchia di Bannon. Salvini nel gorgo Epstein. Ma finirà come il Metropol; Bannon cercò fondi per Salvini. Lo dicono gli Epstein files. La Lega replica: millanterie; Epstein files, spunta il nome di Salvini nelle conversazioni tra Epstein e Bannon; Anche il vicepremier Salvini negli Epstein files. Bannon nel maggio 2019: Farà cadere il governo. E poi la crisi del Papeete.

Salvini negli Epstein files, le opposizioni al vicepremier: Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?Dopo la notizia delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein in cui appare più volte il nome di Matteo Salvini e si fa riferimento a presunti ... fanpage.it

Matteo Salvini negli Epstein files, Pd e M5s chiedono al ministro l'informativa urgente in ParlamentoIl nome di Salvini compare 96 volte negli Epstein files: le opposizioni chiedono che chiarisca se abbia avuto Steve Bannon come consulente politico ... virgilio.it

Ora è ufficiale: Roberto Vannacci, europarlamentare eletto un anno e mezzo fa con la Lega, è uscito dal Carroccio di Matteo Salvini “Voglio stare lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci” ha annunciato con un post sui social: https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook

Matteo Salvini. Le cinque lacrime sulla sua pelle x.com