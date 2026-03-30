Roma tegola Wesley | lesione muscolare e un mese di stop

A Roma, l'esito degli esami strumentali su Wesley ha accertato una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. La diagnosi conferma un infortunio che richiederà circa un mese di stop. La squadra dovrà fare a meno dell’esterno brasiliano durante il periodo di recupero. La lesione è stata identificata questa mattina dopo l’incidente che ha coinvolto il giocatore.

Piove sul bagnato in casa Roma. L’esito degli esami strumentali condotti questa mattina su Wesley ha confermato il peggiore degli scenari per Gian Piero Gasperini: l’esterno brasiliano ha riportato una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. L’infortunio, maturato durante gli impegni con la Seleção, impone uno stop forzato di almeno 4 settimane, privando i giallorossi del profilo più performante sulle corsie laterali proprio alla vigilia del tour de force decisivo per la Champions League. Il calciatore inizierà immediatamente il protocollo di riabilitazione, puntando a un rientro lampo per le ultime tre giornate di campionato. Questa defezione si somma alla già critica assenza di Manu Koné, riducendo drasticamente le opzioni di rotazione per il tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tegola Wesley: lesione muscolare e un mese di stop Articoli correlati Roma, tegola Wesley: lesione muscolare e forfait contro l’InterEmergenza totale per la Roma di Gian Piero Gasperini, che perde Wesley alla vigilia del big match di San Siro contro l’Inter. Lazio, tegola Zaccagni: lesione muscolare e un mese di stopMaurizio Sarri perde il suo capitano nel momento clou della stagione: Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare di media entità che lo terrà... Una selezione di notizie su Roma tegola Wesley lesione muscolare e... Temi più discussi: Roma, infortunio per Wesley col Brasile: lascia il ritiro per una lesione, le condizioni e quando torna in campo; NO, NON C'E' LESIONE | Gasperini avvisato dai suoi dipendenti medici: la situazione è finalmente rientrata per Celik; Roma, infortunio per Wesley con il Brasile: lascia il ritiro per una lesione, le condizioni; Qui Roma - Tegola Wesley: lesione muscolare durante Francia-Brasile. Salterà la sfida contro l'Inter. FLASH | Roma, che tegola per Gasperini: l’esito degli esami strumentali di WesleyInfortunio Wesley - Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini a 6 giorni dal big-match del Meazza in casa ... fantamaster.it Wesley, confermata la lesione: la Roma lo perde per un mese, quali partite salteràNon arrivano buone notizie per Gasperini dagli esami a cui è stato sottoposto l'esterno, infortunatosi con la maglia del Brasile: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Brutte notizie in casa Roma: Gasperini perde un titolarissimo. Le ultime e i tempi di recupero - facebook.com facebook #Vannacci brinda alla prima sede provinciale #FnV a Firenze. E ora Roma x.com