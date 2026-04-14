Il giudice per le indagini preliminari ha ordinato alla procura di procedere con l’imputazione coatta nei confronti di due persone coinvolte in un caso di infedele patrocinio. L’avvocata e il consulente sono sospettati di aver agito in modo scorretto nell’ambito di un procedimento legale. La decisione si basa su un’indagine avviata per accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dai soggetti coinvolti.

Il gip ha disposto che la procura formuli l’imputazione coatta nei confronti dell’avvocata Nunzia Barzan e Davide Barzan, quale consulente, per infedele patrocinio. L’indagine per la presunta condotta illecita dell’avvocato e del consulente era scattata in seguito alla denuncia di Dassilva. Ieri, si è discussa l’opposizione all’archiviazione davanti al gip e la decisione di imputazione coatta gira intorno al ruolo di Manuela: "Nelle mutate vesti dei personaggi gli unici a rinunciare mai al mandato difensivo dei fratelli Bianchi né a raccogliere il doveroso consenso del Dassilva o Bartolucci, che erano stati loro clienti quando le posizioni...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infedele patrocinio. I fratelli Barzan verso il giudizio

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