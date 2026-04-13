Caso Pierina gip chiede imputazione coatta per i Barzan | Infedele patrocinio dello studio legale

La gip Raffaella Ceccarelli ha ordinato alla Procura di presentare un’imputazione coatta entro dieci giorni nei confronti dell’avvocata Nunzia Barzan e del consulente Davide Barzan, accusati di infedele patrocinio nel procedimento relativo all’omicidio Paganelli. La decisione si basa sulle indagini in corso e sulla richiesta di formalizzare le accuse contro i due soggetti coinvolti nel caso. La vicenda riguarda presunte irregolarità nell’assistenza legale fornita durante il procedimento giudiziario.

La gip Raffaella Ceccarelli ha disposto che la Procura formuli un'imputazione coatta entro 10 giorni per l’avvocata Nunzia Barzan e il consulente Davide Barzan per infedele patrocinio nel caso dell'omicidio Paganelli. Al centro dell'indagine ci sarebbe un presunto conflitto di interessi nella difesa.🔗 Leggi su Fanpage.it Madre denuncia il figlio: imputazione coatta per maltrattamenti e minacceDopo due richieste di archiviazione respinte dal giudice, scatta il processo: aggravate le accuse per lesioni e minacce in famiglia Una madre di... Eredità Agnelli, la Cassazione respinge il ricorso della difesa. "Sì all'imputazione coatta"Finisce in un nulla di fatto il tentativo di John Elkann di vedersi annullata l'imputazione coatta, nell'inchiesta sulla eredità della famiglia...