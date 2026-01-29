Infedele patrocinio e falsità ideologica | avvocato condannato a un anno e mezzo

Un avvocato di Lecce è stato condannato a un anno e mezzo di carcere. La sentenza è arrivata dopo un processo rapido davanti al tribunale di Brindisi, dove è stato riconosciuto colpevole di infedele patrocinio e falsità ideologica. La vicenda ha agitato la comunità legale locale, mentre il professionista dovrà ora affrontare le conseguenze della decisione giudiziaria.

BRINDISI - Un avvocato del foro di Lecce è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione al termine di un processo che si è celebrato davanti al tribunale di Brindisi. La sentenza della giudice onoraria Monica Pizza risale al 23 gennaio scorso. L'imputato, il 59enne Antonio Luceri di Galatina. La sentenza riguarda due procedimenti davanti al tribunale civile di Brindisi: la revoca della concessione di una ricevitoria ed espropriazioni immobiliari. Vittima, marito e moglie: sono parti civili

