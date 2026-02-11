Quasi un milione di veneti rinuncia alle cure Cresce il ricorso al privato e ai prestiti
In Veneto, quasi un milione di persone evita di andare dal medico o di seguire le cure. La situazione è peggiorata nel 2025, con un aumento di chi sceglie di affidarsi al privato o di chiedere prestiti per pagarsi le cure. La rinuncia alle visite e ai trattamenti cresce di anno in anno, e la crisi economica spinge molte famiglie a fare scelte difficili.
In Veneto, nel 2025, la rinuncia alle cure è diventata un fenomeno di grandi dimensioni. Un'indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research rileva che sono stati 950mila i pazienti che hanno scelto di non curarsi a causa di difficoltà economiche o dei tempi d’attesa.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Veneto Rinuncia
Dal dentista alla badante la sanità costa sempre di più: in crisi 4 milioni di famiglie, il 70% paga di tasca propria. Cresce la rinuncia alle cure
In Italia, l’aumento dei costi sanitari sta rendendo difficile l’accesso alle cure per molte famiglie.
"Rinuncia alle cure: allarme liste d’attesa per gli over 65", il grido di Confartigianato
Ultime notizie su Veneto Rinuncia
