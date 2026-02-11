Quasi un milione di veneti rinuncia alle cure Cresce il ricorso al privato e ai prestiti

In Veneto, quasi un milione di persone evita di andare dal medico o di seguire le cure. La situazione è peggiorata nel 2025, con un aumento di chi sceglie di affidarsi al privato o di chiedere prestiti per pagarsi le cure. La rinuncia alle visite e ai trattamenti cresce di anno in anno, e la crisi economica spinge molte famiglie a fare scelte difficili.

