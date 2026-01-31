Podismo In luce le promesse di Romagna Premiati gli atleti al Gran Galà

Si è conclusa la 32esima edizione del campionato dedicato ai giovani podisti della Romagna. Durante il Gran Galà delle Promesse, sono stati premiati gli atleti più promettenti e il pubblico ha visto crescere le speranze per il futuro del podismo regionale. La serata ha messo in evidenza i talenti emergenti e il lavoro delle società locali.

Con il Galà delle Promesse di Romagna si è chiusa la 32esima edizione del campionato dedicato ai giovanissimi podisti della Romagna. L'evento si è tenuto sabato 24 gennaio e ben 105 ragazzi sono stati premiati, evidenziando una netta crescita rispetto al 2024: numeri che fanno ben sperare per il prossimo campionato ormai vicino ma anche per il movimento podistico in generale. Hanno presenziato la serata Paolo Lucci presidente del Coordinamento Podistico Ravennate e Alessandro Mantella responsabile territoriale UISP del settore Podismo di Ravenna-Lugo, Imola e Faenza convinti sostenitori del progetto che si sono alternati nelle premiazioni.

