Infarto e ictus rischio 67% maggiore associato ad alcuni alimenti | i dati da uno studio

Uno studio condotto dall’American College of Cardiology rivela che chi mangia quotidianamente più di nove porzioni di cibi ultra processati ha il 67% di probabilità in più di incorrere in infarti o ictus. I ricercatori hanno analizzato il rapporto tra alimentazione e rischio cardiovascolare, evidenziando come l’assunzione di questi alimenti sia correlata a un aumento delle probabilità di eventi cardiaci. I risultati sono stati pubblicati recentemente e coinvolgono un ampio gruppo di partecipanti.

Gli scienziati dell’American College of Cardiology hanno scoperto che le persone che consumavano quotidianamente più di nove porzioni di cibi ultra processati hanno il 67% di possibilità in più di sviluppare eventi cardiaci. Il rischio aumenta con un maggiore apporto. Infatti ogni dose giornaliera aggiuntiva è collegata ad un incremento del 5% della probabilità di incorrere in infarto, ictus o morte per cardiopatia coronarica. Lo studio, presentato durante il congresso della Sessione Scientifica Annuale dell’American College of Cardiology, è stato pubblicato su “ JACC Advances ”. Quali sono gli alimenti ultra processati. Gli alimenti ultra processati sono prodotti industriali che vengono prodotti con l’aggiunta di ingredienti non salutari, tra cui conservanti, coloranti, aromi artificiali, emulsionanti e zuccheri raffinati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Infarto e ictus, rischio 67% maggiore associato ad alcuni alimenti: i dati da uno studio Über 60 Dieser Insulinspiegel-Fehler erhöht Ihr Krebsrisiko um 300% – kaum ein Arzt testet das! Cibi ultra-processati sotto accusa: +67% di rischio per infarto e ictusMangiare abitualmente alimenti ultra-processati non è solo una cattiva abitudine, ma può trasformarsi in un serio pericolo per il cuore. Infarto e ictus, il cuore degli uomini a rischio dai 35 anni: lo studio(Adnkronos) – Il rischio di problemi al cuore non è un'esclusiva dell'età avanzata.