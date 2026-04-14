Infanzia in povertà nel Regno Unito | un bambino su cinque nato dopo il 2013 vive in condizioni di disagio per almeno metà dei primi dieci anni di vita
In Regno Unito, circa il 20% dei bambini nati dopo il 2013 sperimenta condizioni di disagio per almeno metà dei primi dieci anni di vita. Per quasi un quarto di loro, la povertà rappresenta una realtà costante durante l'infanzia, non un episodio isolato. I dati indicano che questa condizione si protrae nel tempo, influenzando la quotidianità di molte famiglie e dei loro figli.
Per quasi un bambino britannico su quattro nato negli ultimi anni, la povertà non è un incidente di percorso temporaneo, ma una condizione cronica che segna l'intera infanzia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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