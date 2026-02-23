Regno Unito un ex dirigente Amazon come presidente dell’Antitrust | Starmer dà mandato di cinque anni a Doug Gurr

Il governo britannico ha nominato Doug Gurr, ex dirigente di Amazon, come nuovo presidente della Competition and Markets Authority (CMA), per rafforzare la vigilanza sui mercati. La decisione deriva dalla necessità di garantire maggiore controllo e trasparenza nelle pratiche commerciali, soprattutto in un momento di crescente attenzione alle monopoli digitali. Gurr assumerà il ruolo con un mandato di cinque anni, puntando a rinnovare le strategie di regolamentazione del settore. La nomina entra in vigore immediatamente.

Il governo laburista britannico ha annunciato la nomina di Doug Gurr, ex dirigente del colosso americano Amazon, a presidente in via permanente della Competition and Markets Authority (Cma), l'autorità antitrust del Regno Unito. Gurr era stato designato ad interim un anno fa e ora l'esecutivo guidato dal premier Keir Starmer ha deciso di affidargli un mandato pieno. La scelta conferma la linea dell'attuale governo di apertura verso i giganti tecnologici statunitensi, almeno sul piano strettamente commerciale. Un orientamento che si distingue dalla posizione dura assunta nei confronti di Elon Musk e del suo social network X per la diffusione di deepfake sessuali generati dall'intelligenza artificiale, ritenuti in violazione dell' Online Safety Act, la legge britannica a tutela dei minorenni su internet.

