L'IndyCar ha annunciato cambiamenti alle modalità di qualificazione per le gare su circuiti urbani, a partire dal prossimo fine settimana con il Gran Premio di Long Beach. La novità riguarda la fase di qualificazione, che sarà più focalizzata sulla sfida tra i sei piloti più veloci. Questa modifica mira a rendere più competitive le sessioni di qualificazione nelle corse in città.

L’IndyCar introduce modifiche al regolamento per le qualifiche nelle gare su circuiti cittadini, partendo dal prossimo fine settimana con il Gran Premio di Long Beach. Il nuovo formato, che prevede sessioni a singola vettura nella fase finale denominata Firestone Fast Six, vedrà un’applicazione estesa alle quattro tappe urbane rimaste nel calendario 2026, includendo Detroit, Markham in Canada e Washington, D.C. La decisione arriva dopo l’esperimento condotto lo scorso mese durante il primo Gran Premio di Arlington, dove il tradizionale sistema a eliminazione progressiva è stato trasformato: i primi due segmenti (Segmento 1 e Segmento 2) portano alla selezione dei sei piloti più veloci, i quali poi si sfidano in giri singoli e isolati per la pole position.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IndyCar: rivoluzione nelle qualifiche urbane, sfida pura nel Fast Six

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