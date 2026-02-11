Fast Channels Network cresce nel FAST e streaming con un modello operativo scalabile

Fast Channels Network continua a espandersi in Europa e oltre. La compagnia aggiunge nuovi canali FAST, stringe partnership e rafforza la presenza su piattaforme di streaming globali. Ora punta a conquistare sempre più utenti con un’offerta sempre più diversificata.

Fast Channels Network espande i canali FAST in Europa e nei mercati internazionali con brand verticali, partnership editoriali e distribuzione su piattaforme globali. Nei suoi primi tre anni di attività, Fast Channels Network (FCN) si è sviluppata all’interno di un mercato ancora in fase di definizione, quello dei canali FAST, adottando fin dall’inizio un approccio operativo e progressivo. La scelta è stata quella di puntare su specializzazione,. su Digital-News.it Fast Channels Network espande i canali FAST in Europa e nei mercati internazionali con brand verticali, partnership editoriali e distribuzione su piattaforme globali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

