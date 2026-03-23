Un video recentemente diffuso dalla polizia di Sag Harbor mostra Justin Timberlake durante il suo arresto per guida in stato di ebbrezza nel 2024. Le immagini, registrate dalla bodycam di un agente, rivelano una popstar visibilmente nervosa e in difficoltà con i test di sobrietà, mentre cerca di seguire le istruzioni degli agenti. Timberlake, che inizialmente si era opposto alla diffusione del filmato per motivi di privacy e danno d’immagine, ha poi concordato con le autorità la pubblicazione di una versione parziale, censurata. Il video ha attirato immediatamente l’attenzione dei media, mostrando un lato umano e vulnerabile del cantante. BREAKING: Newly-released police body cam from Justin Timberlake's DWI arrest in Sag Harbor, NY shows him struggling through field sobriety tests, and his friend playing the *NSYNC card. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Justin Timberlake fermato per guida in stato di ebbrezza: il video della bodycam fa il giro del web

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Filtran video del arresto de Justin Timberlake x.com

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