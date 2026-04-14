India boato nella centrale elettrica | sale il numero dei morti

Un’esplosione violenta si è verificata nella centrale elettrica nel distretto di Sakti, nello Stato del Chhattisgarh, in India. L’incidente ha provocato un aumento del numero di vittime, anche se al momento non sono stati resi noti dati ufficiali aggiornati. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire l’emergenza e per avviare le operazioni di soccorso. La causa dell’esplosione non è ancora stata chiarita.

Un’esplosione violenta ha scosso la centrale elettrica situata nel distretto di Sakti, nello Stato del Chhattisgarh, in India. Il boato improvviso ha colpito i lavoratori dell’impianto, lasciando un bilancio di vittime e feriti che le autorità stanno ancora cercando di definire con precisione. Il disastro è avvenuto all’interno della struttura, colpendola con una forza tale da compromettere l’integrità degli edifici. Le squadre di emergenza sono state inviate sul posto con estrema rapidità, ma la natura stessa dei danni strutturali ha reso le operazioni di soccorso estremamente difficili. Per garantire la sicurezza delle operazioni di recupero e permettere agli esperti di esaminare il sito, le forze locali hanno provveduto a isolare completamente l’area interessata dal sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - India, boato nella centrale elettrica: sale il numero dei morti Spagna, sale a 41 il numero dei morti nel disastro ferroviarioIn Spagna sono ancora provvisori i numeri della tragedia in Andalusia, dove si sono scontrati due treni dell’alta velocità vicino a Cordova. Anziani morti in ambulanza: il numero dei casi sospetti sale a ottoAGI - Potrebbe allargarsi l'inchiesta nel Forlivese sui decessi di pazienti trasportati in ambulanza, che finora ha visto coinvolti cinque anziani:...